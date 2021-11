Viterbo: da Regione 3milioni e mezzo di euro per realizzazione nuovo Spdc di Belcolle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'edificio verrà realizzato su un unico livello e sarà organizzato in modo da separare le degenze psichiatriche dagli ambienti di servizio. La suddivisione è stata effettuata così da realizzare aree omogenee che devono soddisfare esigenze diverse. L'area di ricovero e assistenza comprenderà otto stanze doppie di degenza con servizi igienici, una medicheria baricentrica rispetto alle degenze, per facilitare il personale sanitario nella attività di controllo dei pazienti, una sala soggiorno per relax, lettura, svago e mensa, un locale per tabagisti. Nell'area di servizi e gestione saranno presenti una sala d'attesa per i visitatori, delle sale dedicate agli operatori sanitari, locali per colloqui individuali e collettivi, un ambiente per la riabilitazione psichiatrica, una sala riunioni per lo staff medico, due stanze per il day hospital e la relativa medicheria, servizi igienici e spogliatoi per il personale. (segue) (Com)