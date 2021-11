Viterbo: da Regione 3milioni e mezzo di euro per realizzazione nuovo Spdc di Belcolle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, il progetto, oltre ad attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente, propone soluzioni innovative sotto il profilo della sicurezza, anche in considerazione della specificità del reparto, del confort, della protezione e del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico. "La realizzazione del nuovo Servizio psichiatrico di diagnosi e cura a Belcolle – commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti – è un obiettivo strategico al quale abbiamo lavorato con serietà e con una visione chiara, al fine di rispondere adeguatamente alle richieste che, in tal senso, negli anni ci sono sopraggiunte dai pazienti, dai loro cari e dagli stessi operatori sanitari". (segue) (Com)