Viterbo: da Regione 3milioni e mezzo di euro per realizzazione nuovo Spdc di Belcolle (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il finanziamento erogato dalla Regione Lazio è motivo di grande soddisfazione anche per tutti i professionisti aziendali che hanno lavorato al progetto e che intendo ringraziare pubblicamente. Le note criticità strutturali che interessano l'Spdc viterbese, si sono accentuate con l'emergenza Coronavirus. Periodo nel quale le aziende sanitarie, a livello ospedaliero, si sono trovate nella condizione stringente di dover porre in essere, in tempi ristretti, dei cambiamenti organizzativi e strutturali, volti a ridisegnare i servizi, le attività e gli spazi. Cambiamenti che a Belcolle, come è noto, hanno interessato anche l'Spdc. Per tutte queste motivazioni, abbiamo lavorato all'idea di una nuova struttura di moderna concezione, in termini di layout e di efficienza energetica, in grado di integrare le esigenze sanitarie e di sicurezza con le caratteristiche tipiche di una residenza, secondo i principi di ergonomia, flessibilità e funzionalità", conclude. (Com)