Covid: ministro Salute britannico, probabile che variante sudafricana si sia diffusa in altri Paesi

- E' molto probabile che la nuova variante Covid proveniente dal Sudafrica si sia diffusa anche in altri Paesi. È quanto affermato dal ministro della Salute britannica Sajid Javid che, secondo quanto riportato dall'emittente "Sky News", ha comunicato che la nuova variante è stata rilevata a livello internazionale nelle ultime 48 ore. "Voglio rassicurare questo Parlamento che non ci sono casi rilevati di questa variante nel Regno Unito in questo momento. Ma rimane una questione di enorme preoccupazione internazionale", ha aggiunto Javid, sottolineando che si tratta comunque di una situazione in rapida evoluzione, da tenere sotto controllo. (Rel)