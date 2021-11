Energia: Borchia (Lega), Italia può diventare hub energetico in collaborazione con l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa ha il potenziale per diventare un partner italiano nella produzione e fornitura di fonti alternative di energia e da questo punto di vista l'Italia gode di una posizione geografica utile a diventare un hub energetico importante. Ne è convinto l'onorevole Paolo Borchia, membro della Commissione Itre (Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia) del Parlamento europeo, per il quale i Paesi africani hanno "un potenziale gigantesco" per la fornitura di energia pulita, con riferimento in particolare all'eolico ed al solare. "L'Italia grazie alla sua posizione geografica può diventare un hub importante per lo sviluppo di una transizione energetica che vada a puntare sull'idrogeno e l'idrogeno verde", ha proseguito Borchia parlando a Verona a margine della fiera "Oil&nonOil", e osservando che in Africa "andranno migliorate le infrastrutture energetiche" anche tenendo conto delle dinamiche demografiche "in salita" del continente, ed "evitando approcci che vadano ad impoverire ulteriormente" i Paesi africani e che in passato "si sono rivelati inefficaci". (Res)