Albania-Kosovo: premier Rama, voterei a favore in un referendum sull'unione

- All'ipotesi di un referendum pacifico sull'unione tra Albania e Kosovo il premier albanese Edi Rama vorerebbe "certamente in favore". Lo ha dichiarato lo stesso Rama, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa di oggi insieme al premier kosovaro Albin Kurti dopo la riunione intergovernativa a Elbasan. "Ora se mi state chiedendo se ciò avverrà, io vi rispondo provocatoriamente che avverrà, non so quando ma un giorno avverrà", ha affermato Rama citato dal portale d'informazione "Albanian Daily News". La risposta di Rama alla domanda posta nella conferenza stampa odierna, avviene dopo che nei giorni scorsi le dichiarazioni di Kurti in favore di un referendum sull'unione tra Albania e Kosovo avevano suscitato polemiche a Belgrado (Alt)