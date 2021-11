Italia-Francia: Coldiretti, bene alleanza contro agropirateria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia si “impegnano a sostenere, proteggere e promuovere, sia nell’Unione Europea che nei Paesi terzi, a livello bilaterale, plurilaterale e multilaterale, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate nell’Unione Europea” per combattere i falsi a tavola che ingannano i consumatori e colpiscono duramente l’economia e l’occupazione dei due Paesi. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i contenuti del trattato del Quirinale che dedica una specifica sezione alla difesa dell’agricoltura e delle produzioni alimentari. Ad unire i due Paesi - sostiene la Coldiretti - è la lotta all’agropirateria internazionale che colpisce i prodotti simbolo del made in Italy dal parmigiano al prosecco, dal provolone al pecorino romano, dal salame alla mortadella ma anche quelli della Francia come Champagne, Beaujolais, Bordeaux, Cognac e tra i formaggi il Brie e il Camembert. A consolidare i rapporti tra i due Paesi, dopo le divergenze iniziali, sono anche le ultime dichiarazioni del Ministro all’agricoltura francese, Julien Denormandie che in merito al all’etichettatura a colori Nutriscore ha precisato che il governo francese non la renderà mai obbligatoria se questo non verrà stabilito a livello UE precisando che si sta creando una sinergia importante proprio con l’Italia dopo le perplessità sul Nutriscore espresse in Italia dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Un atteggiamento che – sottolinea la Coldiretti - rafforza il fronte dei Paesi contrari al sistema di etichetta nutrizionale a colori che è fuorviante, discriminatorio ed incompleto e finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta. (segue) (com)