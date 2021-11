Lombardia: Fontana, Regione in prima linea per valorizzazione e difesa dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia è impegnata in prima linea nella messa a terra delle linee strategiche definite con i principali documenti programmatici, a partire dal Pnrr fino al nostro Def. Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto all'apertura dei lavori della quarta edizione degli Stati Generali dell'Ingegneria. "La valorizzazione e la difesa dei territori - ha proseguito Fontana - rientrano tra i principali obiettivi d'azione, nella consapevolezza che il benessere dei cittadini e la crescita economica dipendono innanzitutto dal contesto in cui vivono e operano". Il presidente ha poi sottolineato come i cambiamenti climatici siano oramai una variante imprescindibile nell'orientamento delle scelte delle istituzioni che "dovranno ora calibrare le esigenze del mondo produttivo con quelle di tutela dei territori sempre più fragili", ricordando che Regione Lombardia ha stanziato 260 milioni di euro per il finanziamento di progetti in tema di rigenerazione urbana e riqualificazione dei borghi storici. "Un'iniziativa di grande successo per dare una nuova immagine alle nostre città e ai nostri paesi creando occupazione", ha concluso il presidente. (Rem)