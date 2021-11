Abruzzo: a disabili contributo per acquisto beni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura per ottenere il rimborso di beni e servizi che abbiano le finalità indicate fa capo alle Asl regionali, alle quali il disabile gravissimo deve rivolgersi per la compilazione di un modulo e la conseguente richiesta di rimborso. Successivamente, anno per anno, la Regione procede a trasferire alle Asl le risorse economiche in base alle effettive richieste di rimborso arrivate. Sempre in materia di rimborsi, l'assessore Quaresimale ha annunciato che "grazie ad un emendamento presentato dall'assessorato alle Politiche sociali, i malati oncologici potranno ottenere i rimborsi delle spese previsti dalla legge". Il fondo è stato infatti incrementato con risorse dell'assessorato, rendendolo in questo modo sufficiente per la copertura dei rimborsi dell'ultimo trimestre. (Gru)