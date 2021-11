Speciale scuola: Tanzania, Banca mondiale, bene revoca legge che vietava alle ragazze incinte di frequentare la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha accolto con favore la decisione del governo della Tanzania di rimuovere il divieto per le ragazze incinte di frequentare la scuola, in vigore da quasi due decenni, definendola un passo avanti importante verso la rimozione le barriere all'accesso all'istruzione. "Questa importante decisione sottolinea l'impegno del Paese a sostenere le ragazze e le giovani donne e migliorare le loro possibilità di ricevere un'istruzione migliore", afferma la Banca in una nota. La rimozione del divieto è stato annunciato dalla ministra dell'Istruzione, Joyce Ndalichako. "Il governo ha deciso che a tutti gli studenti che abbandonano la scuola per vari motivi sarà data l'opportunità di tornare a scuola", ha detto la ministra durante una conferenza stampa tenuta nella capitale amministrativa Dodoma. "Questa opportunità coinvolge tutte le ragazze che sono rimaste incinte mentre studiavano nelle scuole primarie e secondarie. Questi studentesse saranno autorizzati a continuare con gli studi nel sistema di istruzione formale dopo il parto", ha aggiunto. Diversi gruppi per i diritti umani hanno a più riprese fortemente criticato la legge in vigore in Tanzania che autorizzava l'espulsione delle studentesse incinte, aumentate sotto il mandato del presidente John Magufuli, morto nel marzo a causa di complicazioni legate al Covid-19. Le statistiche indicano che più di 120 mila ragazze abbandonano la scuola ogni anno in Tanzania, 6.500 delle quali a causa di gravidanze. (Nys)