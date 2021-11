Speciale scuola: Campidoglio, in Aula la variazione di bilancio, opposizioni "tagli su mercati e scuole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sul documento sono stati presentati 45 ordini del giorno e cinque emendamenti. Il gruppo di Fratelli d'Italia, attraverso il consigliere Andrea De Priamo ha espresso "grande preoccupazione". "Le scelte che fa questa amministrazione, come andare a intervenire sui fondi per i crediti di dubbia esigibilità - ha spiegato De Priamo -, sono lecite ma rischiose perché espongono l'ente e non ci trovano d'accordo. C'è poi un'ingente finanziamento per una Festa di Roma da 600 mila euro: vogliamo capire di che si tratta". Inoltre "riteniamo grave il definanziamento di opere fondamentali come la scuola media Torrino-Mezzocammino, finanziata dopo un duro lavoro anche nostro su fondi privati derivanti da oneri di urbanizzazione - ha sottolineato De Priamo - oggi non inserita nemmeno nel 2022. È grave far svanire il Farmer's market di Corviale e i fondi degli altri mercati". (Rer)