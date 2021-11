Speciale scuola: Orlando, puntiamo a valorizzare modello italiano di apprendimento duale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo puntando in particolare a valorizzare un 'modello italiano' di apprendimento duale che si giochi sulla professione alternata tra scuola e lavoro", per una "strada che possa contrastate abbandono percorso formativo purtroppo cresciuto con la pandemia". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel suo intervento in videoconferenza a Job&Orienta, evento di Fondazione per la Scuola - Dual R-Evolution - Il Sistema duale di domani: analisi e opportunità. (Rin)