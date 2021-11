Speciale scuola: Avis, bene super green pass, vaccino fondamentale anche per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono assolutamente d'accordo con la decisione presa dal governo, come sono d’accordo gli italiani, che per il 90% hanno detto sì alla vaccinazione. È un momento di riconoscimento importante a chi si è vaccinato, che lo ha fatto anche per consentire al nostro Paese di riprendere nel modo più rapido la vita, a garanzia di tutti”. Lo ha detto Giampietro Briola, presidente dell’Avis, intervistato nel corso di ON.E., Giornate dell’ematologia e dell’onco-ematologia, organizzate da Koncept. “L’esperienza di questi mesi - ha aggiunto - ci dimostra che la vaccinazione è fondamentale ed è l'unica unica strategia possibile per combattere il Covid. Il vaccino salvaguarda chi è vaccinato, che non si ammala o se si ammala non ha gravi conseguenze, dunque sì alla vaccinazione e alla terza dose soprattutto per anziani e fragili che hanno patologie, ma anche per i bambini, che sono quelli che hanno dimostrato, dopo l'inizio della scuola, di essere anche essi portatori del virus e di fare circolare la possibilità di infezione. Noi la consigliamo a tutti i donatori che, per senso di responsabilità e senso civico, devono essere i primi a dimostrare che questo è un gesto importante". Per quanto riguarda le donazioni, ha sottolineato Briola, “Avis dà indicazione di venire a donare perché le richieste di sangue sono aumentate anche se la generosità dei donatori non è mancata. Abbiamo aumentato del 4-5% il numero donazioni, ma chiediamo un ulteriore sforzo perché i prossimi mesi comunque necessiteranno di sangue, plasma, piastrine”. (Com)