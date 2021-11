Speciale scuola: Orlando, contatti con Regioni per modifica contratto apprendistato formativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del "forte" disallineamento "tra competenze e mercato" occorre "rivedere complessivamente il sistema e adeguarlo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel suo intervento in videoconferenza a Job&Orienta, evento di Fondazione per la Scuola - Dual R-Evolution - Il Sistema duale di domani: analisi e opportunità. Uno step "importante che passa per la modifica del contratto di apprendistato formativo" rispetto alla quale "sono già stati attivati contatti con le Regioni", ha anticipato il ministro. (Rin)