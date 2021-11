Speciale scuola: Portogallo, Covid, da primo dicembre nuove restrizioni per contenere contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo dicembre in Portogallo tornerà in vigore lo stato di emergenza con un aumento delle restrizioni per l'accesso ai luoghi chiusi nel tentativo di frenare l'aumento dei contagi di coronavirus. A partire dal primo gennaio 2022, invece, il governo ha decretato il telelavoro obbligatorio in tutte le aziende, la chiusura di bar e discoteche e la sospensione del ritorno a scuola con l'obiettivo di frenare la circolazione del virus dopo un periodo di intensa vita sociale e familiare come le vacanze di Natale. L'esecutivo portoghese ha deciso così governo di tutelare le attività economiche in un paese fortemente dipendente dal turismo e non di impedire i viaggi e le celebrazioni, anche se il presidente del governo, Antonio Costa, ha fatto appello alla responsabilità personale e ha incoraggiato i cittadini a fare il test prima delle riunioni di famiglia. La nuova strategia prevede, oltre all'obbligo confermato della mascherina negli spazi chiusi, il green pass obbligatorio per accedere a bar, hotel, eventi con posti assegnati e palestre) o test Covid, richiesti per l'ingresso in case di riposo, ospedali e grandi eventi sportivi o culturali senza posti assegnati. Il premier Costa ha accusato le compagnie aeree di non effettuare i controlli adeguatamente se i passeggeri che giungono in Portogallo abbiano o meno il green pass od il test negativo e, pertanto, il governo potrebbe introdurre sanzioni fino a 20 mila euro per ogni passeggero sbarcato senza una prova. (Spm)