Speciale scuola: Giannelli (Associazione presidi), giusto obbligo vaccinale per personale scolastico

- E' giusto l’obbligo vaccinale per il personale scolastico, anche se il personale scolastico è vaccinato almeno al 95 per cento. Lo afferma Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, su Radio Cusano Campus. "Consideriamo che tra coloro che non si sono vaccinati c’è una parte che non si può vaccinare quindi non aumenteremo di molto la percentuale di vaccinati, però ovviamente io sono favorevole all’obbligo vaccinale per tutte le categorie professionali esposte al pubblico", aggiunge Giannelli, secondo cui la tematica relativa ai vaccini degli studenti è molto diversa da quella degli adulti. "Soprattutto se parliamo di studenti minorenni, per loro avrei dei dubbi ad imporre il vaccino al momento. Aspetterei di vedere cosa succede per la fascia 5-11 che poi è quella che sta segnando la maggior risalita nei contagi nell’ambito della scuola, risalita in linea con quelli del Paese", dichiara ancora il presidente dell'Associazione. (Rin)