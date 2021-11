Speciale scuola: Ieo, contagi superiori in giovani che non hanno praticato sport, chiusure impianti inutili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo importante studio nazionale ha permesso di scagionare le attività sportive, in particolare quelle organizzate, dalla responsabilità su incrementi significativi di contagi da Covid-19, - afferma Sara Gandini di Ieo - suggerendo anzi un possibile effetto protettivo forse riconducibile sia ad un miglioramento delle difese immunitarie degli atleti, sia allo svolgimento di attività in contesti controllati e con applicazione di misure preventive". Il ruolo dello sport, così come quello della scuola in presenza, è stato ed è ampiamente dibattuto nell'opinione pubblica con chi vede nei bambini e negli sportivi veri e propri "amplificatori" della pandemia Covid-19. Se, da un lato, i dati dello studio confermano che svolgere attività fisica con regolarità promuove il benessere psicofisico in età giovanile, dall'altro, evidenze empiriche scagionano la scuola in presenza come motore di diffusione del contagio Sara Gandini, co-autrice dello studio pubblicato sulla rivista “The Lancet Regional Health – Europe” che riguarda le scuole italiane durante la seconda ondata, dichiara che "non ci sono solide evidenze scientifiche che la scuola in presenza contribuisca significativamente alla diffusione della pandemia e quindi il beneficio della chiusura delle scuole non è chiaro. Si è dimostrato che lo sport e la scuola in presenza non sono associate ad un incremento dei contagi, mentre i rischi di ripercussioni fisiche e psicologiche nel caso in cui questi vengano interrotti sono elevati. Ricordiamo che l'Ocse ha recentemente pubblicato il secondo Rapporto sulla salute mentale, che mostra che circa un quinto della popolazione riporta problemi di salute mentale e circa la metà di questi problemi si manifestano entro i 18 anni. In particolare la salute mentale degli adolescenti è stata influenzata negativamente dalla pandemia e questa tendenza è continuata anche nel 2021. Per questo motivo, studi che indagano i rischi ed i benefici delle chiusure dovrebbero essere tenuti in considerazione nelle decisioni che riguardano le scuole e le attività sportive". (Com)