- Un uomo e una donna appartenenti al Comitato “no Green pass” hanno preavvisato in Questura un presidio statico, previsto per domani, all'arco della pace. Come riferito dai manifestanti, la protesta avrà luogo dalle 15 alle 21 e si aspettano la partecipazione di un centinaio di persone. In merito al solito ritrovo in piazza Fontana, invece, non c’è stato alcun preavviso nemmeno questa settimana. (Rem)