Italia-Francia: Carfagna, con Trattato Quirinale più forte in Ue voce nostro Paese

- Il Trattato del Quirinale "segna una tappa decisiva del percorso intrapreso dal governo per restituire forza alla voce italiana in Europa e, più in generale, nei rapporti di politica estera. Il nuovo asse italo-francese ci renderà più incisivi nel dibattito sulle future regole di bilancio europee, sulle politiche agricole, sulla difesa comune, sulla condivisione del problema immigrazione. Dopo il successo del G20, dopo il ruolo eccellente che abbiamo giocato al Cop26, dopo aver dissipato ogni ombra sui rapporti atlantici, questo accordo conferma la volontà italiana di essere attore protagonista nelle future scelte multilaterali, rafforzando il quadro storico delle alleanze e chiudendo la stagione dell’ambiguità nelle relazioni internazionali". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. (Com)