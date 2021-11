Lombardia: Fontana, 4 miliardi e mezzo di investimenti per opere strategiche, grande leva economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Lombardia prevede 4 miliardi e mezzo di investimenti destinati alla realizzazione di infrastrutture e opere strategiche per Comuni e Pprovince. Una proposta che "in meno di un anno ha permesso l'apertura 3600 cantieri su tutto il territorio regionale che hanno generato un effetto leva in termini di indotto economico e occupazione molto significativo". Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento all'apertura della quarta edizione degli Stati Generali dell'Ingegneria.(Rem)