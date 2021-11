Lombardia: Fontana, sostenibilità una dei pilastri del programma regionale di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ha fatto della sostenibilità una dei pilastri del programma regionale di sviluppo approvando un documento, la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che ci impegna ad adottare delle misure da qui al 2030". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento all'apertura della quarta edizione degli Stati Generali dell'Ingegneria. Un impegno definito da Fontana "chiaro e reale" che si è concretizzato nello stanziamento di ingenti risorse a favore della mobilità sostenibile, della riqualificazione energetica degli edifici e della connessione ecologica. "Per dar seguito agli obiettivi di crescita - ha sottolineato il presidente - serve mantenere aperto e costante il dialogo con le associazioni, le imprese e i mondi professionali". "La porta di Regione Lombardia è sempre aperta per accogliere istanze e proposte, occasione preziosa per costruire politiche più efficaci e rispondenti ai reali bisogni di imprese e professionisti", ha concluso (Rem)