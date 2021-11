Piemonte: l'assessore Marrone su interruzione gravidanza, da associazioni femministe solo ignoranza e ideologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge 194 chiarisce che il consultorio è il luogo di informazione e assistenza per rimuovere le possibili cause sociali della scelta di abortire, non una sede dove eseguire le interruzioni di gravidanza. Quanta ignoranza e ideologia solo per aumentare il numero di aborti e ostacolare le nascite. Lo ha affermato l'assessore alla Semplificazione Maurizio Marrone in una nota stampa rispondendo alla diffida lanciata dalle 27 associazioni aderenti alla rete delle libertà civili per chiedere alla Regione di rispettare le linee guida sull'interruzione delle gravidanze. (segue) (Rpi)