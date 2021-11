Piemonte: l'assessore Marrone su interruzione gravidanza, da associazioni femministe solo ignoranza e ideologia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le associazioni femministe hanno già fatto un buco nell'acqua al Tar contro l'ingresso del volontariato di tutela materno infantile meglio ospedali e nei consultori e ripeteranno il flop con questa diffida - ha aggiunto Marrone -. Le gravidanze vanno obbligatoriamente limitate a ospedali attrezzati, proprio per affrontare tempestivamente eventuali complicanze.Inoltre, ad impedire il prolungamento del farmaco abortivo fino al 63esimo giorno di gravidanza è la revoca Aifa sul prostaglandine, che non è più a carico del San dal marzo 2020, ma va comunque prescritto insieme al mifepristone oltre il 50esimo giorno. Addirittura il ministro Speranza non ha osato replicare nulla alle argomentazioni giuridiche e tecniche con cui la Regione Piemonte ha motivato il rifiuto alle linee guida", ha concluso. (Rpi)