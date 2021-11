Speciale energia: Anbi, Regione Campania intervenga su rincaro prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione regionale Consorzi gestione e Tutela del Territorio e Acque irrigue - Anbi Campania ha sollecitato in una nota "un intervento urgente della Regione Campania per incrementare il capitolo di bilancio 3108, destinato ai rimborsi regionali delle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per consumi di energia elettrica legati al funzionamento di idrovore, pompe per l’irrigazione ed altre apparecchiature di pubblica utilità". Secondo Anbi "Servono infatti almeno 5 milioni di euro in più - per questa specifica bolletta dell’elettricità, a causa del “caro energia” che ha colpito anche gli enti di bonifica. Un consumo di energia insopprimibile, che contribuisce a tenere asciutti terreni altrimenti paludosi, e a portare acqua irrigua nei campi dove altrimenti non giungerebbe. Infatti, da agosto 2020 ad agosto 2021 l’aumento percentuale del prezzo dell’energia elettrica è stato - in alcuni casi - addirittura del 243 per cento, con una ulteriore previsione di aumento per il mese di settembre 2021 e con un incremento complessivo atteso a fine anno del 302 per cento". (Ren)