Energia: Rosato (Iv), quello sul nucleare è un dibattitto necessario

- Il dibattito sul nucleare è “necessario in un Paese vuole stare al passo con la scienza e al passo con le sfide che gli altri Paesi vicini ci stanno lanciando”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, il vicepresidente della Camera dei deputati e presidente di Italia viva (Iv), Ettore Rosato, parlando a margine della 16esima edizione del salone Oil&nonOil che si chiude oggi a Verona. “Per investire nell’idrogeno c’è bisogno di molta energia, questa energia può essere presa solo da fonti non inquinanti e il nucleare è una fonte non inquinante. Le tecnologie che accompagnano oggi il nucleare sono molto più sicure ed è paradossale che in Italia non se ne possa parlare”, ha affermato Rosato.(Res)