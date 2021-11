Energia: Rosato, idrogeno vettore a lungo termine sui cui Europa e Italia stanno investendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idrogeno è un vettore a lungo termine sui l’Europa e l’Italia stanno investendo. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, il vicepresidente della Camera dei deputati ed esponente di Italia viva, Ettore Rosato, parlando a margine della 16esima edizione del salone Oil&nonOil che si conclude oggi a Verona. “Sappiamo che ha un costo elevato oggi, ma investire in tecnologia vuol dire essere pronti per quando l’idrogeno potrà essere sfruttato in maniera diversa. Io penso che il futuro si costruisce adesso. Adesso dobbiamo impegnarci fortemente in questo, anche per evitare quelle battaglie demagogiche che sui temi delicati come quelli dell’energia hanno fato molto male al nostro Paese. Io sono una persona che ha sempre pensato che l’energia nucleare possa essere utilizzabile anche nel nostro Paese come fanno tutti gli altri Paesi europei che ci circondano”, ha dichiarato Rosato. (segue) (Res)