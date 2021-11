Energia: Rosato, idrogeno vettore a lungo termine sui cui Europa e Italia stanno investendo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il ruolo della politica per agevolare la burocrazia per rendere l’Italia protagonista in questa fase, Rosato ha dichiarato: “E' una questione molto importante. Tutti questi investimenti sono possibili se il mondo istituzionale e il mondo delle imprese fanno quadrato. Da qui fino al 2026, solo per le risorse del Pnrr, dobbiamo spendere 100 milioni di euro al giorno. Riusciamo a fare questa spesa oggi? Non ci siamo ancora. Per questo il governo sta accelerando tantissimo sulle riforme e la semplificazione”, ha dichiarato Rosato, ricordando la recente approvazione della riforma del processo civile e ricordando come sia molto “connessa” agli investimenti. “Un sistema della giustizia efficiente è indispensabile per consentire gli investimenti. Quindi su questo giochiamo tantissimo della nostra credibilità e della nostra capacità di fare sistema”, ha affermato Rosato. (Res)