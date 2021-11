Energia: Moldova potrà stoccare gas naturale nei depositi in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova può stoccare il gas naturale in Romania. Lo ha detto il ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova, Nicu Popescu, da poco rientrato da Bucarest, all'emittente pubblica televisiva moldava. Il capo della diplomazia moldava ha affermato che fino ad ora Chisinau poteva stoccare volumi di gas naturale in Ucraina e ora, volumi importanti che verranno acquistati durante l'estate, potranno essere stoccati anche in Romania. Il ministro ha affermato che la visita a Bucarest è stata fruttuosa e ha portato al "completo disgelo" delle relazioni moldavo-romeno, dopo la mancanza di interazione del precedente governo con le autorità di Bucarest. Popescu ha apprezzato come "molto produttiva" la visita della delegazione moldava nella capitale romeno, essendo stata firmata la tabella di marcia che mira alla cooperazione bilaterale per i prossimi anni. (segue) (Rob)