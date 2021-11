Energia: Moldova potrà stoccare gas naturale nei depositi in Romania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme alla rappresentanza del governo di Bucarest, è stato concordato di avviare alcuni progetti di infrastrutture stradali e progetti per l'interconnessione delle reti elettriche, ha spiegato Popescu. "Negli ultimi due anni, il rapporto con la Romania è stato praticamente congelato, sia politicamente che nella realizzazione della maggior parte dei progetti. Abbiamo perso due anni, ma ora sia Chisinau che Bucarest hanno la congiuntura politica e la volontà politica necessaria per poter attuare questi progetti il prima possibile a beneficio di entrambi gli Stati", ha aggiunto. "Per quanto riguarda la Moldova, a Bucarest, esiste un consenso nazionale e trasversale per sostenere il nostro Paese", ha affermato Popescu secondo cui la crisi del gas di ottobre fa sì che le autorità moldave mettano in primo piano la sicurezza energetica del Paese. "E la Romania in questo ci aiuterà offrendo spazi di stoccaggio del gas naturale", ha continuato Popescu. (segue) (Rob)