Energia: Moldova potrà stoccare gas naturale nei depositi in Romania (3)

- Secondo il ministro degli Esteri, la Moldova ha bisogno di soluzioni che garantiscano la propria sicurezza energetica. "Una soluzione sarebbe quella di creare riserve di gas acquistate e stoccate in depositi di gas durante il periodo primaverile-estivo. Ma la Moldova non ha capacità di stoccaggio del gas, per lo stoccaggio possiamo ricorrere all'Ucraina, ma vogliamo anche altre soluzioni, compresa la Romania", ha sottolineato il capo della diplomazia di Chisinau. "Ora la Romania ha magazzini di gas pieni al 70 per cento, possiamo già immagazzinare gas nei magazzini rumeni, perché c'è spazio. Ma ci siamo chiesti con la parte romena, se valga la pena creare più spazi di stoccaggio", ha concluso Popescu. (Rob)