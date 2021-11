Italia-Francia: Giansanti su Trattato Quirinale, di assoluto rilievo alleanza per sostenibilità ambientale e sovranità alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire la transizione dell'agricoltura e del sistema agroalimentare verso una maggiore sostenibilità ambientale, garantendo la sovranità alimentare. È l'impegno comune stabilito nel "Trattato del Quirinale", firmato oggi tra Italia e Francia. "Un impegno di assoluto rilievo - sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. E, allo stesso tempo, il riconoscimento del ruolo che l'agricoltura e il sistema agroalimentare rivestono per l'economia nei due Paesi. Gli agricoltori italiani e francesi sono ai primi posti, in ambito europeo, per valore complessivo della produzione agricola e per valore aggiunto. Grazie ad una tradizione alimentare ineguagliabile, i prodotti in arrivo dall'Italia e dalla Francia sono tra i più apprezzati dai consumatori su scala globale". Il valore della produzione agricola italiana e francese - evidenzia Confagricoltura in una nota - ammonta a prezzi correnti ammonta a 131 miliardi di lire, con un valore aggiunto complessivo che supera i 60 miliardi. "I legami più stretti regolati dal 'Trattato del Quirinale' - aggiunge Giansanti - torneranno utili già a brevissima scadenza. Il 1° gennaio prossimo, infatti, avrà inizio il semestre di presidenza francese della Ue. A questo riguardo, guardiamo con grande interesse all'obiettivo programmatico annunciato dal governo di Parigi a proposito della cosiddetta 'clausola a specchio', da inserire negli accordi commerciali dell'Unione con i Paesi terzi". (segue) (Com)