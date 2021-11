Italia-Francia: Giansanti su Trattato Quirinale, di assoluto rilievo alleanza per sostenibilità ambientale e sovranità alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giansanti prosegue: "In sostanza, per accedere al mercato unico le importazioni agroalimentari dovranno rispettare le regole della Ue in materia di sicurezza alimentare, di tutela sociale e di protezione delle risorse naturali. Con la Francia abbiamo una profonda diversità di posizioni sul sistema 'Nutriscore' di etichettatura dei prodotti destinati all'alimentazione. Il 'Trattato del Quirinale' offre una nuova sede formale di dialogo per provare a superare le differenze, in vista di una normativa europea finalizzata all'informazione su basi scientifiche dei consumatori. Accogliamo quindi con favore l'annuncio della prossima costituzione di un tavolo di lavoro su questo tema". (Com)