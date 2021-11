India: presidente e premier celebrano Costituzione, per Kivind parlamento vertice democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind, il primo ministro, Narendra Modi, e altre alte cariche hanno partecipato oggi alla celebrazione del Giorno della Costituzione, organizzata nella sala centrale del Parlamento. La Costituzione repubblicana fu adottata dall’Assemblea costituente indiana il 26 novembre 1949 con entrata in vigore il 26 gennaio 1950, data scelta perché quel giorno, nel 1930, venne il Congresso nazionale indiano (Inc) dichiarò l’indipendenza, in contrapposizione allo status di dominio offerto dalla corona britannica. L’India la ottenne effettivamente il 15 agosto 1947 dopo le lotte del movimento indipendentista. Il 26 gennaio il Paese celebra la Festa della Repubblica. Kovind ha esaltato il Parlamento come “apice del sistema democratico indiano” i cui membri dovrebbero avere una sola priorità, lavorare per il benessere di tutti, in una “sana competizione” tra i partiti politici e tra governo e opposizione. (segue) (Inn)