Violenza donne: panchina rossa Cisl al Colle Oppio, assessora Roma "saremo riferimento per vittime"

18 ottobre 2021

- Una panchina rossa nel cuore di colle Oppio, proprio davanti la Domus Aurea. A scoprirla, questa mattina, l’assessora alle Pari opportunità di Roma, Monica Lucarelli, l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi e Carlo Costantini, segretario generale della Cisl Roma Capitale. Lo riferisce il Campidoglio in una nota. La panchina, su cui è impresso il Numero nazionale antiviolenza 1522 rientra nelle iniziative di sensibilizzazione per il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne. "È importante che Roma diventi punto di riferimento sul tema dei diritti ed in primis sulle pari opportunità - spiega l’assessora Lucarelli -. Dall'inizio dell'anno ci sono stati oltre 100 femminicidi e sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno in crescita. Purtroppo la violenza fisica spesso si accompagna a quella psicologica ed economica. Come amministrazione, non solo aumenteremo i centri antiviolenza e le case rifugio, ma anche i servizi che diamo a queste donne. Spero che tutte le panchine rosse inaugurate in questo periodo - conclude Lucarelli - possano esser ridipinte del colore originale come a significare una vittoria sulla violenza di genere". (Rer)