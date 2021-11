Migranti: ministra britannica Patel non ha ancora nominato direttore controllo frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno britannica Priti Patel non ha ancora nominato il direttore per il monitoraggio di frontiere e flussi migratori. Come riporta il quotidiano "Independent", nonostante la corrente crisi dei migranti nel Canale della Manica e la domanda di ammissioni per le candidature chiusa da più di tre mesi, Patel non ha ancora nominato nessuno che possa gestire gli arrivi sulle coste britanniche. Il ministero dell'Interno ha annunciato a giugno che stava cercando un "leader coinvolgente e collaborativo" per un contratto da 149.000 sterline (175 mila euro). Il suo lavoro dovrebbe essere quello di supervisionare 15 mila dipendenti pubblici, un budget di 1,28 miliardi di sterline (1,51 miliardi di euro) e una flotta che comprende cinque cutter e sei navi da pattugliamento costiero. (Rel)