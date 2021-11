Sudafrica: Covid, governo "deluso" da decisione Regno Unito di imporre restrizioni ai viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Regno Unito di imporre restrizioni ai viaggi dal Sudafrica è "deludente" ma il Paese rimane "aperto ai viaggi d'affari e turistici". Lo ha dichiarato la ministra del Turismo sudafricana, Lindiwe Sisulu, che in un messaggio su Twitter ha affermato che il Sudafrica continuerà a lavorare con i Paesi che stanno limitando i viaggi "per garantire che vengano messi in atto i migliori interventi possibili". Oltre al regno Unito, finora i governi di Israele, Italia, Giappone e di altri Paesi hanno imposto il divieto di viaggio dai Paesi dell'Africa meridionale a causa di una nuova variante di Covid-19. (Res)