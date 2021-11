Covid: Bernini (FI), stretta governo scudo necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "il Covid si sta rivelando un nemico dalle mille facce, come dimostrano l’impennata di contagi in Europa e la variante sudafricana che sta affossando i mercati per il rischio connesso di una nuova frenata dell’economia globale. In questo quadro - continua la parlamentare in una nota -, la stretta decisa dal governo italiano col super green pass è uno scudo protettivo per evitare che il peggioramento registrato negli altri Paese si trasformi in realtà anche da noi. Per questo la chiusura dei voli dall’Africa australe è più che opportuna". (Com)