Speciale difesa: Gasparri, per FI necessario stanziare ulteriori risorse e potenziare organici

19 luglio 2021

- Il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, segnala che "emerge con chiarezza il problema degli organici delle Forze di Polizia. Chiamate ad effettuare più intensi controlli sui certificati sanitari, Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza saranno sovraccaricati di altro lavoro. Ben venga - continua il parlamentare in una nota - l'ipotesi di utilizzare le Forze armate che già da anni contribuiscono con 'Strade sicure' nel controllo del territorio, ma non si può più eludere il tema delle risorse per gli straordinari, per gli stipendi e per gli organici delle Forze di Polizia. La discussione sulla legge di Stabilità offre un'occasione per approvare emendamenti sui quali Forza Italia è fortemente impegnata". Per l'esponente di FI, "servono più risorse per la sicurezza. Non ci si può ricordare delle Forze di Polizia solo nel momento del bisogno, che poi ricorre costantemente, e poi non stanziare i mezzi adeguati. Il ministro Brunetta ha lodevolmente riaperto, per esempio, le trattative per il rinnovo del contratto 2019-2021, ma quella trattativa va conclusa e tutto il governo deve sostenere la saggia azione del ministro della Funzione pubblica. Bisogna poi rivedere gli organici, sbloccare le assunzioni, ribadisco poi l'urgenza del pagamento degli straordinari. Sono tutte questioni che saranno nelle prossime ore all'esame del Parlamento, ma anche del vertice di maggioranza sulla legge di Stabilità convocato da Draghi. Forza Italia - conclude Gasparri - richiamerà fortemente l'attenzione su questi punti". (Com)