Speciale difesa: Libia, la Brigata 444 nega l'accordo per formare una forza congiunta con Haftar

- La Brigata 444, appartenente al distretto militare di Tripoli, ha definito falsa e priva di fondamento la notizia sul presunto accordo per la formazione di una forza militare congiunta con gli uomini del generale Khalifa Haftar per mettere in sicurezza la città di Tarhuna. Attraverso un comunicato la Brigata 444 ha annunciato di essere pienamente informata del corso dei negoziati tra i leader dell’operazione “Vulcano di rabbia” e i capi delle forze di Haftar, aggiungendo che i colloqui non riguardano la città di Tarhuna. (Lit)