Speciale difesa: Cina, premier Li alla Sco, focus su cooperazione ambientale, sanitaria e securitaria

- La Cina è pronta a rafforzare l’intesa con l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) e a cooperare in materia di sanità, sicurezza regionale e sostenibilità ambientale. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, intervenendo al summit virtuale con i capi di governo dei Paesi Sco. Il premier ha giudicato positivamente i risultati conseguiti dall’organizzazione negli ultimi 20 anni, invitando le economie a non sottovalutare le recenti sfide poste alla stabilità globale. Notando la crescente instabilità nell’Indo-Pacifico, Li ha sollecitato l’Organizzazione a cooperare nella lotta contro il terrorismo e a promuovere lo sviluppo dell’area migliorando l’intesa commerciale, energetica e infrastrutturale. Sforzi richiesti anche sul fronte ambientale e sanitario, dove la Sco è stata esortata a portare avanti la ricerca sui vaccini e l’economia a basse emissioni di carbonio. (Cip)