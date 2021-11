Speciale difesa: Gambia, commissione d'inchiesta, 250 omicidi commessi sotto la presidenza Jammeh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per la riconciliazione e le riparazioni della verità (Trrc) del Gambia, istituita per indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani commesse durante i 22 anni di governo dell'ex presidente Yayha Jammeh, ha presentato il suo rapporto finale in cui raccomanda al governo di perseguire le accuse penali contro i responsabili. Secondo il rapporto, fra le 240 e le 250 persone sono morte per mano dello Stato o dei suoi agenti sotto la presidenza Jammeh, in carica dal 1996 al 2017. Gli esperti raccomanda quindi che le "persone che hanno la maggiore responsabilità per gli abusi" siano perseguite, senza però accusare nessuno esplicitamente. “Perdonare e dimenticare impunemente le violazioni e gli abusi non solo minerebbe la riconciliazione, ma costituirebbe anche un insabbiamento massiccio ed eclatante dei crimini commessi”, ha affermato la Trrc in una nota. I risultati del panel arrivano dopo più di due anni di udienze sui crimini commessi durante l'era Jammeh. Quasi 400 testimoni hanno fornito prove agghiaccianti su torture autorizzate dallo Stato, squadroni della morte, stupri e “caccia alle streghe”, spesso per mano dei cosiddetti “Junglers”, come erano conosciuti gli squadroni della morte di Jammeh. Tra le testimonianze contenute nel rapporto c'è quella di Malick Jatta, ex tenente dell'esercito vicino a Jammeh, il quale ha riferito che l'ex presidente avrebbe pagato con più di mille dollari ciascuno i membri del suo servizio di sicurezza per far uccidere l'editore del giornale Deyda Hydara nel 2004, secondo l'agenzia di stampa Reuters. Il sergente Omar Jallow ha invece detto alla commissione che nel 2005 Jammeh ha ordinato l'uccisione di 59 migranti disarmati che l'ex presidente pensava fossero arrivati per rovesciarlo. Fatou Jallow, la vincitrice di un concorso di bellezza 2014, ha testimoniato da parte sua che Jammeh l'ha violentata quando aveva 19 anni. (Res)