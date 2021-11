Speciale difesa: Kirghizistan, sventato colpo di Stato progettato per il dopo elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di intelligence del Kirghizistan hanno impedito un tentativo di colpo di Stato, progettato attraverso provocazioni per destabilizzare l'ambiente socio-politico e prendere il potere con la violenza, che, nelle intenzioni delle forze eversive, avrebbe dovuto essere eseguito dopo le elezioni parlamentari, in programma nelle prossime settimane. Lo ha riferito il servizio stampa del Comitato statale per la sicurezza nazionale (Gknb) kirghizo, aggiungendo che il gruppo di aspiranti golpisti era guidato da parlamentari ed ex funzionari di alto rango. (Rum)