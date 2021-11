Speciale difesa: Libia, ministro Interno promette di perseguire gruppo responsabile di attacco a Corte Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo armato che ha attaccato l’edificio della Corte d’appello nella città di Sebha, capitale del Fezzan, nel sud del Paese, "è punibile per legge" e come tale verrà perseguito. Lo ha detto Khaled Mazen, il ministro dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, durante una conferenza stampa. Il ministro, ha spiegato che le autorità prevedono altri attacchi, in quanto si tratta di "eventi che succedono in tutti i Paesi del mondo" e che un comitato speciale è stato formato al fine di garantire la sicurezza alle elezioni in coordinazione con la Commissione elettorale libica. Mazen ha poi invitato i cittadini libici a "non manomettere i seggi". Proprio riguardo ai seggi, il ministro ha specificato che ce ne sono 1.906 nel Paese e che sono stati tutti forniti con gli strumenti necessari allo svolgimento della tornata elettorale. (Lit)