Speciale difesa: Colombia, Leonardo a Expodefensa con i suoi prodotti e tecnologie per la sicurezza della regione

- Leonardo, player globale nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, parteciperà Expodefensa 2021, in programma a Bogotà (Colombia) dal 29 al 1 dicembre. In America Latina Leonardo, afferma Leonardo in un comunicato, presenterà la sua offerta innovativa nei settori aeronautico, elettronico, elicotteristico e spaziale, capace di supportare le esigenze di governi, istituzioni, Forze armate e privati e di rafforzare la sicurezza e la crescita economica dell'intera regione. "Facendo leva sulla sua leadership tecnologica, Leonardo fornisce prodotti e soluzioni integrate all'avanguardia, con applicazioni dual-use, per rafforzare la sicurezza", ha affermato il responsabile Marketing & campagne strategiche di Leonardo per l'America latina, Francesco Moliterni. "Il nostro intento è di investire in America latina per creare competenze e capacità produttive locali, un approccio diverso dal semplice export. La Colombia, dove siamo presenti con elicotteri, sistemi di difesa, radar avionici e per il controllo del traffico aereo, e dove abbiamo in essere accordi con le società Codaltec e Ciac per la possibile partecipazione congiunta a programmi nazionali oltre allo sviluppo di business in tutta l'area, rappresenta un paese per creare opportunità di lungo termine: dai velivoli ad ala fissa M-346 Fighter Attack e ATR 72 per il pattugliamento marittimo, a quelli ad ala rotante, fino ai sistemi unmanned, come il Falco EVO, progettato per missioni di sorveglianza. A conferma dell'impegno di Leonardo in America latina - prosegue Moliterni - stiamo inoltre lavorando alla costruzione del teleporto satellitare di Maricà in Brasile, una delle strutture di terra più avanzate della regione per gli operatori di comunicazioni, realizzata dalla controllata brasiliana di Telespazio, e alla fornitura di servizi relativi alla realizzazione del Catasto Rurale e Urbano colombiano - progetto guidato dall'Istituto Geografico Agustin Codazzi - attraverso e-Geos", ha concluso. (Com)