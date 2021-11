Libia: missione Onu condanna attacco al tribunale di Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) si detta è “allarmata” per l'attacco avvenuto ieri al tribunale di Sebha. “Attacchi contro strutture giudiziarie o elettorali o personale giudiziario o elettorale non sono solo atti criminali, punibili secondo la legge libica, ma minano anche il diritto dei libici a partecipare al processo politico”, afferma l’Unsmil. La missione guidata dal dimissionario inviato Onu, Jan Kubis, “condanna fermamente qualsiasi forma di violenza elettorale, ribadisce che il processo deve essere protetto” e rilancia “i suoi appelli per lo svolgimento di elezioni trasparenti, eque e inclusive il 24 dicembre, secondo la tabella di marcia del Foro di dialogo politico libico e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza”. (segue) (Lit)