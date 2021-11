Libia: missione Onu condanna attacco al tribunale di Sebha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco a cui fa riferimento Unsmil risale a ieri, quando oltre 100 uomini della brigata Tariq Bin Ziyad, milizia dove serve Saddam Haftar, il figlio generale Khalifa Haftar (candidato alle elezioni presidenziali), hanno circondato l’edificio della Corte d'appello di Sebha per poi minacciare e cacciare tutti coloro che si trovavano all'interno del tribunale, terrorizzando magistrati, dipendenti e cittadini. L’attacco è giunto in concomitanza con le procedure d’esame del ricorso di Sayf al Islam, escluso dalla candidatura dall’Alta corte sulla base dell'articolo 10 della legge elettorale presidenziale. Nel frattempo, sempre nella giornata di ieri, il tribunale di Misurata ha emesso una condanna a morte nei confronti di Haftar in un caso relativo all’attacco contro l’Air defense college della città. Il tribunale ha ordinato l’espulsione del generale dal servizio militare e la privazione dei suoi diritti civili. La marcia di avvicinamento al 24 dicembre, la data prevista per le elezioni presidenziali della Libia, si sta facendo sempre più complicata mentre la tensione tra le varie fazioni politiche e militari del Paese aumentano. (Lit)