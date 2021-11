I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: due cinesi morti e 10 sequestrati in un attacco di miliziani - Due cittadini cinesi sono morti e altri dieci sono stati sequestrati a seguito di un attacco armato in una miniera della provincia nord-orientale di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. A darne notizia è il portavoce dell'Esercito, Jules Ngongo, che ha imputato l’agguato ai combattenti della Cooperativa per lo sviluppo del Congo (Codeco). L’attacco segue il sequestro di cinque cinesi nella provincia del Kivu Sud lo scorso lunedì e di altri tre in Nigeria la settimana precedente. Nella giornata di oggi, il ministero degli Esteri di Pechino ha sollecitato nuovamente i cittadini della Repubblica Popolare ad evacuare le suddette aree, invitando il governo di Kinshasa a rafforzare le misure di sicurezza. (segue) (Res)