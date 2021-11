I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burkina Faso: proteste contro insicurezza, Kaboré invita alla calma e annuncia nuova squadra di governo - Il presidente del Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, ha invitato i cittadini alla moderazione dopo le proteste delle ultime settimane seguiti alla crescente insicurezza nel Paese. In un discorso pronunciato in diretta televisiva nella tarda serata di ieri, il capo dello Stato ha promesso cambiamenti all'interno delle forze armate e del governo per una migliore gestione della crisi della sicurezza e della lotta alla corruzione. "Vigilerò scrupolosamente, più che in passato, sui temi della logistica, dei bonus e del potenziamento delle capacità operative delle nostre forze combattenti. Per raggiungere la massima efficacia, la solidarietà di tutte le componenti delle nostre forze armate nazionali è essenziale e richiede la presenza effettiva e attiva dei capi militari nel teatro delle operazioni, a fianco delle truppe", ha detto Kaboré, che ha quindi annunciato l'imminente formazione di una nuova squadra di governo. "Le circostanze attuali mi sfidano sulla necessità di formare una squadra più compatta e unita, per mantenerci sulla strada della crescita economica e del perseguimento della lotta al terrorismo. A partire dalla prossima settimana avvierò un'operazione 'mani pulite' per svuotare tutti i file di corruzione in sospeso e chiarire tutti i casi che inquinano la vita quotidiana del Burkina", ha aggiunto. (Res)