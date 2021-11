I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Turchia: incontro governatori banche centrali, focus su cooperazione finanziaria - Il governatore della Banca centrale dell’Iraq, Mustafa Ghaleb Mikhaif, ha incontrato l’omologo turco, Shihab Kavucioglu, per discutere della cooperazione finanziaria e bancaria tra i due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”. “Il nostro incontro mira a sviluppare le relazioni bancarie tra i due Paesi, sostenere l'apertura di filiali di banche irachene in Turchia e aprire conti reciproci, per contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi sulla base della reciprocità”, ha affermato Mikhaif, invitando la sua controparte turca a "fornire strutture alle banche irachene in modo da facilitare il trasferimento di fondi appartenenti agli iracheni residenti in Turchia”. (segue) (Res)