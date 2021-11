© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- Migranti: il Libano vieta la Bielorussia come destinazione "turistica" - Il governo del Libano ha vietato agli agenti di viaggio di promuovere la Bielorussia come destinazione turistica, nel tentativo di frenare il flusso di migranti che parte verso l’Europa. Secondo il portale web d'informazione "Naharnet", la decisione è stata comunicata tramite una circolare del ministero del Turismo. "Alcuni cittadini provenienti da Paesi mediorientali o africani che desiderano emigrare stanno utilizzando l’aeroporto di Beirut", ha affermato il ministro del Turismo, Walid Nassar. La disastrosa situazione economica libanese che attanaglia la popolazione - tra inflazione, penuria di carburante e l'impasse politica - sta spingendo i cittadini libanesi a valutare la possibilità di emigrare. Proprio una settimana fa, le forze di sicurezza di Beirut hanno fatto irruzione in una località turistica nella zona di Qalamoun, nel nord del Paese, trovando 82 persone che stavano progettando di dirigersi verso l'Europa via mare (in direzione di Cipro) in modo illegale dopo aver pagato 5.000 dollari a testa. Un cittadino libanese è stato arrestato e accusato di gestire il traffico di umani. (segue) (Res)